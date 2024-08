Zazzaroni: “Il Milan è fortissimo, ma si parlerà tanto di Fonseca…”

Ivan Zazzaroni , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del consueto appuntamento con la trasmissione 'Pressing', in onda su 'Italia Uno', canale del gruppo 'Mediaset', facendo un importante rivelazione sul futuro di Federico Chiesa , accostato anche al Milan . L'attaccante italiano, messo fuori rosa dalla Juventus, sarebbe stato proposto ai rossoneri dal suo agente Fali Ramadani , ma non c'è stato un seguito a questo atto. Il direttore del 'Corriere dello Sport' ha detto di sapere per certo che l'esterno italiano vorrebbe trasferirsi in nerazzurro o al Diavolo. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Su Federico Chiesa: "Chiesa? Io lo prendo domani mattina, so per certo che lui vorrebbe l'Inter o il Milan. Non sottovalutiamo il fatto che chi ha fatto questa scelta non è uno sprovveduto. Se Giuntoli si espone in quel modo è perché ha in testa qualcosa".