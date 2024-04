Zaccardo: “Simpatizzo il Milan, spero vada in semifinale”

Christian Zaccardo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida tra Milan e Roma di Europa League. Ecco, dunque, le sue parole in merito

Stefania Palminteri Redattore 8 aprile - 12:50

Christian Zaccardo, ex calciatore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'TMW' a margine del Padel Best Expo di Montecarlo, soffermandosi sulla sfida tra Milan e Roma di Europa League. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Su Milan-Roma: "Da ex rossonero mi auguro sempre che il Milan vinca tante partite e sia sempre fra le migliori squadre italiane e in Europa. All'inizio del girone di andata ha avuto diverse assenze, hanno cambiato aspetto tecnico-dirigenziale però nonostante questo il Milan è competitivo. Quest'anno ha trovato un'Inter che va più forte e che merita di vincere questo campionato. Ci sarà un derby italiano in Europa League, spero vinca il migliore anche se è normale che simpatizzi Milan".

E' stata troppo forte l'Inter o il Milan in certi aspetti è mancato? "E' stata molto più forte l'Inter, penso. Sta facendo un campionato sulla falsariga del Napoli dell'anno scorso. I nerazzurri hanno quasi 20 titolari, chi gioca fa sempre il suo dovere e vincono con merito. Quest'anno è stato un campionato abbastanza definito, nel senso che l'Inter non ha avuto tanta concorrenza un po' come i partenopei l'anno scorso. Il Milan è stato forte tre anni fa quando forse sulla carta aveva qualcosa in meno dell'Inter ma ha vinto nello sprint finale".

