Webuild, Salini: “Il progetto presentato per San Siro è rivoluzionario”

Pietro Salini , amministratore delegato di Webuild , ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla ristrutturazione dello stadio San Siro , casa di Inter e Milan . Ecco, dunque, le sue parole in merito riportate da 'Calcio e Finanza'.

"Qualche settimana fa, abbiamo presentato un progetto rivoluzionario per lo Stadio San Siro di Milano. La realizzazione del progetto che incorporeremo nella pratica significa per i due club calcistici e per la città avere uno dei migliori stadi che regge il confronto con gli stadi di alta qualità a livello internazionale. La nostra pipeline commerciale rimane forte a oltre 90 miliardi di euro. Rispetto al mercato globale stimato in oltre 30 trilioni per i prossimi 4 anni, sembra una quota molto piccola di esso. Questo ci rende fiduciosi nella solidità e nella durata del mercato per i prossimi anni. Il nostro Gruppo genera il 35% del suo fatturato dall’Italia".