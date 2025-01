Virdis: “Di certo c’è Maignan, ma potrei dire Theo anche se…”

Pietro Paolo Virdis ha parlato ai microfoni di Tuttosport in risposta ad una domanda in merito ai leader del Milan :

"Nel Milan c’è Maignan, anche se qualche errore recente…Non sta rendendo secondo le reali capacità. Aggiungo Theo Hernandez, ma deve essere nel verso giusto. E’ stato fantastico in passato, ha trascinato il Milan a grandi livelli, ci ha fatto divertire. Sulla fascia sinistra spingono lui e Leao del quale non puoi fare a meno. Sono determinanti. Ma Leao va ad alti e bassi, in passato ha fatto di più e meglio. Ormai lo conoscono, lo hanno studiato, lo raddoppiano, è meno facile partire ed andare".