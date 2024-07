Vieri: “Fonseca è un grande allenatore, fa giocare bene le squadre”

Christian 'Bobo' Vieri, ex attaccante di Inter e Milan, ha parlato del nuovo corso e degli impegni in campionato dei rossoneri di Paulo Fonseca a Roma, in occasione della presentazione del calendario di Serie A EniLive 2024-2025. "Fonseca è un grande allenatore, fa giocare bene le sue squadre. I tifosi aspettano il grande colpo in attacco. Fonseca fa giocare bene le sue squadre", ha detto Vieri.