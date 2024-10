Vieri: “Fonseca chiede cose diverse rispetto al passato, serve tempo”

"Dopo Europei e Copa America ci sta che i giocatori più importanti facciano fatica a ripartire. Non si riposa mai. Detto questo, per me l’Inter è la più forte in Italia. La mentalità giusta è quella di scendere in campo con la sicurezza di poter battere chiunque. L’Inter sa di essere forte, ma la testa deve essere sempre connessa, altrimenti finisci come per esempio nel derby. Lautaro? Capitano i periodi in cui tutto, o quasi, va storto, ma gente come Lautaro non avrà mai il problema del gol. È un grande campione".