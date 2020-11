Verso Napoli-Milan – Ballottaggio a sinistra per i rossoneri

MILANO – Si avvicina Napoli-Milan, gara dell’ottava giornata di Serie A. Il match si giocherà al San Paolo nel posticipo della nuova giornata di campionato. I rossoneri però sono alle prese con i dubbi di formazione in vista della sfida alla squadra dell’ex Gennaro Gattuso. Non ci sarà Stefano Pioli, nemmeno il vice Murelli. Il covid-19 li ha fermati, toccherà quindi a Daniele Bonera guidare il Diavolo e dovrà anche risolvere il dubbio di formazione sulla fascia sinistra. Chi scenderà in campo dal primo minuto tra Rafael Leao e Ante Rebic. Il croato è pronto al rientro da titolare, ma il portoghese ha fatto vedere grandi cose nell’ultimo periodo, proprio da attaccante esterno.