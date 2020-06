Verso Milan-Roma: Fonseca: “Testa alla Champions”

MILANO – «Champions? Ci sono due possibilità per noi, il quarto posto o la vittoria dell’Europa League. Superare l’Atalanta non sarà facile perché sono una grande squadra, però noi ci crediamo.

È vero, non possiamo permetterci errori, però ci crederemo fino alla fine della stagione. Poi ci sarà l’Europa League, ma adesso possiamo solo concentrarci sul campionato e io sono fiducioso».

Queste le parole di Paulo Fonseca, allenatore della compagine romana, prossima avversaria dei rossoneri in campionato. Milan-Roma è prevista per domenica pomeriggio alle 17:15. Non un impegno semplice per gli uomini di Pioli, che dovranno fare i conti con un’avversaria in lotta per un posto per l’Europa che conta.

