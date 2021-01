Verso Milan-Juventus: i convocati di Stefano Pioli per la gara di San Siro

MILANO – Si avvicina Milan-Juventus, posticipo di questo nuovo turno della Serie A, quello dell’Epifania. I rossoneri non arrivano alla gara nelle migliori condizioni, tra infortuni, squalifiche e nuove positività al Covid-19. Zlatan Ibrahimovic, Ismael Bennacer, Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers sono ancora fermi tutti ai box per infortunio. A questo si aggiunge anche la squalifica di Sandro Tonali, espulso nella partita di Benevento e questa sera non potrà essere della gara. La situazione però questa mattina peggiorata ancora, Ante Rebic e Rade Krunic infatti sono risultati positivi al Covid-19, dopo gli ultimi tamponi effettuati dai tesserati del club meneghino.

Pioli adesso è in emergenza per la gara con la Juventus.

Adesso è emergenza, soprattutto a centrocampo dove Stefano Pioli ha a disposizione un solo centrocampista di ruolo, Franck Kessie. Potrebbe arretrare Hakan Calhanoglu, oppure potrebbe essere adattato Davide Calabria, accanto all’ivoriano. In ogni caso il tecnico del Milan dovrà fare di necessità virtù in mezzo al campo. Così come in attacco perché adesso il Diavolo può contare su Rafael Leao, diffidato, e Lorenzo Colombo, il giovane attaccante prodotto del vivaio rossonero.

Notizie Milan – I convocati per la gara contro la Juventus

Sono 21 i calciatori scelti da Stefano Pioli per la partita di San Siro contro i bianconeri di Andrea Pirlo. C’è il giovanissimo Frigerio tra i centrocampisti. Aggregato alla prima squadra vista l’emergenza totale in quel reparto. Il Milan quindi si avvicina alla gara, del 16° turno di Serie A da capolista sì, ma in piena emergenza. Servirà un’impresa, anche se la stessa Juventus deve rinunciare a diversi calciatori, tra cui Alvaro Morata, Alex Sandro e Juan Cuadrado.

Ecco la Lista completa dei convocati rossoneri:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Hernández, Kalulu, Kjær, Musacchio, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Frigerio, Hauge, Kessie.

ATTACCANTI

Colombo, Leão, Maldini.