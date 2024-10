Verso Milan-Club Brugge: Abraham infortunato, spunta l’idea Camarda?

La prossima sfida del Milan sarà con il Club Brugge in Champions League. Fonseca potrebbe pensare a Camarda per sostituire Abraham

Dopo la vittoria in campionato contro l'Udinese, per il Milan di Fonseca è di nuovo tempo di pensare alla Champions League. Fonseca dovrà affrontare martedì sera a San Siro il Brugge.

Ci sarà da fare i conti con l'infortunio di Tammy Abraham, che non sarà quindi disponibile per la partita. Spunta la concreta ipotesi di un ritorno in Prima Squadra da parte di Francesco Camarda, che potrebbe essere utile quantomeno dalla panchina.