Verso Inter-Milan: bolla preventiva dei nerazzurri per i casi di Covid-19

MILANO – Continua la marcia di avvicinamento al Derby di Milano, prossimo incontro di campionato per Milan e Inter. SportMediaset ha riportato gli ultimi aggiornamenti sui nerazzurri, alle prese come i rossoneri, con i nuovi casi di Coronavirus. Handanovic, Young, Ranocchia, Padelli e Darmian, non convocati dalle rispettive nazionali, si trovano attualmente alla Pinetina, in una bolla preventiva, in attesa del rientro dei calciatori impegnati nei test internazionali di questi giorni. I calciatori dell’inter positivi sono: Radu, Bastoni, Gagliardini, Skriniar e Nainggolan. Una situazione che non può che influenzare la prossima stracittadina.