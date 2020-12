Verso Genoa-Milan: l’ultimo allenamento dei rossoblù prima della gara

MILANO – Tratto dal sito ufficiale del Genoa:

Temperatura rigida e pioggia debole a intermittenza. Al Centro Signorini il team ha sostenuto la sessione di rifinitura per la partita con il Milan, arrivato a Genova in giornata per la sfida serale allo stadio Ferraris. Dal ritiro la comitiva ha raggiunto, sulla Freccia Rossoblù, Villa Rostan per l’ultima riunione tecnica in programma, bissata poi brevemente da mister Maran sul campo durante i lavori. Le prove sul terreno hanno assorbito il programma connotato da schemi, partitella, corner e punizioni. Un ripasso degli addestramenti dei giorni precedenti, prima della sintesi e delle decisioni. Esercitazioni specifiche per i portieri, di recupero per gli elementi infortunati. Il calcio d’inizio è alle 20:45.

