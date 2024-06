Trevisani: “Tra Maignan, Theo e Leao per fare cassa, venderei…”

Nel corso dell'appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio ' Euro Cronache ', il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato di Milan e in particolare della situazione che riguarda Theo Hernandez . Il terzino, infatti, è sotto i riflettori dopo le dichiarazioni non chiare sul suo futuro. Ecco il parere del noto telecronista su chi sacrificare tra Leao , Theo e Maignan .

"Abbiamo detto spesso durante il corso della stagione che uno fra il portiere, il terzino sinistro, l'ala sinistra, sarebbe andato. Il che non vuole dire che il Milan non faccia un mercato forte, come quando è uscito Tonali. È uscito Tonali hanno preso ottimi giocatori, alcuni, in luogo con i soldi dell'italiano. Però non mi è cambiata l'informazione comunque della percezione che uno dei tre potrebbe partire. Chi è il più sacrificabile dei tre? Bella domanda. Forse, forse, il portiere, se è il portiere dell'ultimo anno e mezzo. Se è quello del primo anno e mezzo è difficile".