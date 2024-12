Trevisani: “Milan squadra inaffidabile, Fonseca vuole fare Mourinho”

"Il Milan è questo. Può vincere contro Real Madrid e Inter, ma anche perdere contro Parma e contro chiunque. E' una squadra completamente inaffidabile . Ha fatto una scelta sbagliata a maggio e ora la paga e la pagherà fino a quando non cambierà allenatore.

Le parole di Fonseca dopo la gara? Se vuoi fare Mourinho devi essere Mourinho o devi essere capace di essere come Mourinho. Non mi piace quello che fa, ma lo fa bene. Fonseca invece no, ha fatto una 'mourinhata' malissimo, sbagliando modi e tempi".