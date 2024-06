Trevisani: “Leao è il classico giocatore bravo che non si applica”

Riccardo Trevisani , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di 'Eurocronache', nuovo format di 'Cronache di Spogliatoio' inaugurato con l'inizio di Euro2024 , soffermandosi su Rafael Leao , attaccante del Milan e del Portogallo , soffermandosi sulla prestazione offerta contro la Turchia , in cui si è fatto ammonire per la seconda volta in due gare, ancora per simulazione. E questo lo costringerà a saltare il prossimo match. Ecco, dunque, le sue parole.

"Non ha fatto grandi cose, non ha fatto secondo me nemmeno così male. Nel complesso deve sempre fare di più, è sempre quello che a scuola i genitori vanno e la pagella è ‘bravo ma non si applica’. Oggi è incidente nella prima mezz’ora, come l’altra volta, con l’azione dell’1-0. Prende la solita ammonizione sciocca e credo che giustamente Martinez sistema la questione con un tentativo di vedere Pedro Neto in vista della prossima partita, in cui Leao sarà squalificato. La prima cosa che ho pensato è che rischia la panchina agli ottavi, ma sarebbe una scelta giusta se tutte le altre scelte di Martinez fossero giuste…".