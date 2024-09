Torrente: “La Serie C diversa dalla Primavera, il Milan si sta adattando”

“Sì, perché questi ragazzi fanno un’esperienza importante in un campionato come la C. L’Atalanta ha già giocatori pronti per giocare in prima squadra, mentre la Juventus ha fatto un ricambio generazionale, in un anno sicuramente particolare perché il Girone C non è una passeggiata: a livello ambientale e strutturale non è facile da affrontare, anche perché è un raggruppamento in cui conta tanto anche l’aspetto fisico. Personalmente però mi piace il discorso delle seconde squadre per la crescita del calcio italiano in generale, perché questi ragazzi hanno le potenzialità per arrivare in Serie A. Rispetto alla Primavera la C è tutto un altro mondo. Lo dimostra il Milan, che sta affrontando un periodo di adattamento, ma è normale. Spero che tutti questi ragazzi possano rappresentare il futuro del calcio italiano, anche se comporrei le Under 23 almeno con il 50% di italiani, perché serve che crescano in ottica Nazionale”.