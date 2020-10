Top e Flop di Rio Ave-Milan: Diaz prova a suonare la carica, male Castillejo

Milan – Rio Ave: Top e Flop di serata

La gara di qualificazione ai gironi di Europa League tra Rio Ave e Milan si conclude con il risultato di 2-2 (10-11 d.c.r). Ecco i Top e Flop della serata europea dei rossoneri.

TOP – Brahim Diaz – Entra nella ripresa e prova a suonare la carica, forse uno dei pochi al top dei suoi. Dispensa ottime giocate, mostrando tutto il suo talento e permettendo così alla squadra di salire. Preciso anche dagli 11 metri, mettendo a segno il quarto rigore. Il migliore dei suoi nella trasferta portoghese.

FLOP – Gabbia – La giovane età giustifica, anche se in piccola parte, gli errori in una serata assolutamente da dimenticare per il giovane rossonero. Al Milan serve con urgenza un difensore centrale, una lacuna così può costare cara anche in campionato.