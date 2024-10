Toni: “Daniel Maldini? Ha molta qualità, deve migliorare sotto porta”

Luca Toni ha parlato ai microfoni di TMW Radio in merito all'ex rossonero Daniel Maldini, fresco di convocazione in Nazionale

"Hanno ovviamente caratteristiche diverse, Lucca è molto fisico anche se ha fatto qualche bel gol in progressione, è un ragazzo che mi piace. Penso che Udine sia la piazza giusta per lui per fare bene e giocare. Daniel è meno goleador per ora ma ha molta più qualità. Dovrà essere bravo a migliorare sottoporta e diventare un killer in area di rigore".