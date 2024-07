Tiribocchi: “Morata tecnicamente molto valido, gli manca continuità”

Il Milan sta per prendere Álvaro Morata in attacco e Simone Tiribocchi, ex centravanti in Serie A, ha fornito il suo parere sullo spagnolo

Stefania Palminteri Redattore 13 luglio 2024 (modifica il 13 luglio 2024 | 12:07)

Il Milan sta per prendere Álvaro Morata in attacco in questo calciomercato estivo e Simone Tiribocchi, ex centravanti di molte squadre in Serie A, ha fornito il suo parere sullo spagnolo in un'intervista rilasciata a 'Radio TV Serie A con RDS'.

"Morata ha caratteristiche importanti negli ultimi 30 metri. Secondo me si muove benissimo, ha movimenti da punta, tecnicamente è molto valido, però non è continuo, non è cattivo, gli manca un po' di cazzimma", ha evidenziato Tiribocchi su Morata.

"Secondo me gli manca quella fame che vedo in Victor Osimhen quando va in campo - ha chiosato -. Però devo dire che al Milan, e anche alla Roma, è un attaccante che può fare bene specialmente se giochi nella metà campo avversaria".