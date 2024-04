Tegola Milan Femminile: rottura del crociato per Christy Grimshaw

Il Milan Femminile perde Christy Grimshaw. Per lei rottura del crociato anteriore, tornerà dopo l'inizio del prossimo campionato

Stefania Palminteri Redattore 8 aprile - 14:31

Purtroppo tra le ragazze del Milan Femminile c’è stato un infortunio terribile, che terrà una calciatrice lontano dai campi per tanto tempo. Stiamo parlando di Christy Grimshaw che non ci sarà per il finale di stagione e probabilmente neanche per l’inizio della prossima. Per lei è previsto uno stop di tanti mesi, perché a crollare è stato il suo ginocchio, nello specifico il legamento crociato e non solo. Il triste annuncio della centrocampista è arrivato sul suo profilo Instagram.

Il Milan femminile perde Christy Grimshaw: i dettagli del grave infortunio — Ha specificato fin da subito di aver passato dei giorni parecchio difficili, poi ha confermato: “Mi sono rotta il crociato anteriore e praticamente tutto il resto del ginocchio”. Questo ha detto senza mezzi termini, anche per salutare i suoi tifosi. Poi ha aggiunto: “Siamo cresciute molto e a volte prima di rialzarsi bisogna cadere. Sto permettere in pratica tutta questa crescita e pazienza”, pur ammettendo che la squadra non ha rispettato del tutto gli standard che deve raggiungere un club come il Milan. “Sono devastata di non poter aiutare il mio club e il mio paese nei prossimi importanti mesi”. Il pensiero va anche alle qualificazioni per gli Europei in cui doveva essere impegnata con la sua Scozia.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Ilmilanista per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.