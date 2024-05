Statistiche Milan: numeri da film horror in difesa, sono 42 i gol presi

Più di un gol a partita subito e otto rigori contr. Ecco i numeri horror della difesa del Milan di quest'anno

Stefania Palminteri Redattore 8 maggio 2024 (modifica il 8 maggio 2024 | 15:36)

La stagione del Milan non è certo una buona stagione, ma il vero problema nasce dalla difesa. I numeri offensivi sono buoni e anche i risultati, in fondo, malissimo non sono. Il problema è che i tanti gol subiti hanno impedito al Milan di giocarsela davvero fino in fondo. Il 4-2-3-1, che poi a inizio stagione era 4-3-3, è composto da giocatori troppo offensivi. Non esiste un centrocampista difensivo. L'unico è Ismael Bennacer, ma l'algerino classe 1997 è stato fuori fino a dicembre e non è mai tornato davvero al meglio. Pecche dal mercato, a cui si aggiunge un atteggiamento scriteriato, con la difesa spesso troppo alta, che ha facilitato le cose agli avversari. Non solo contro le grandi, ma anche le piccole.

Sono 42 gol presi in 35 partite: più di un gol a partita. Dopo una fase in cui sembrava migliorata la situazione, nelle ultime 4 giornate il Milan ha preso 8 gol, due a partita. Solo Sassuolo e Salernitana hanno fatto peggio. Nell'ultima sfida, in casa col Genoa, è arrivato un pareggio per colpa dei 3 gol subiti. Per il prossimo anno la priorità deve essere la fase difensiva, con scelte intelligenti di mercato e un nuovo posizionamento tattico. Le difficoltà si evincono, si legge sul Corriere dello Sport, non solo dal dato dei gol subiti, ma anche dal fatto che il Milan ha concesso ben 8 rigori. Significa che solo 4 squadre ne hanno concessi di più: Salernitana, Sassuolo, Monza e Fiorentina. Sei di questi otto rigori sono arrivati nel 2024. Nessuno ha concesso più rigori nei Top5 campionati in questo anno solare.

