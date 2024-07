Nuovo stadio, Sala: “So che Milan e Inter stanno riflettendo sui soldi”

"Mi sembra prematura questa presa di posizione". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala , a margine del Consiglio comunale, ha commentato in questo modo la polemica dell'ordine degli architetti di Milano che ha chiesto un concorso pubblico per la progettazione di San Siro, se verrà riqualificato, dopo che WeBuild ha presentato uno studio di fattibilità probono. "Dipende da chi realizzerà i lavori, fino a che questo non si sa mi sembra una presa di posizione molto teorica. Chi realizzerà i lavori se mai si dovesse andare in quella soluzione che io auspico?".

In merito a possibili nuovi incontri questa settimana con le squadre Inter e Milan che dovranno decidere se riqualificare il Meazza Sala ha spiegato che, "non so se ci saranno nuovi incontri, so che le squadre stanno guardando il progetto e stanno riflettendo sui soldi, stanno parlando con WeBuild - ha concluso -. Io vorrei accelerare ma non posso dire che questa settimana ci saranno delle novità".