MILANO – Il Milan, durante questa sessione di mercato, ha ceduto in prestito il centrocampista classe 2000 Marco Bresciani alla Virtus Entella. Oggi l’ex rossonero ha esordito con i liguri nella partita contro il Cosenza, terminata 0 a 0. 82 minuti da protagonista per il ragazzo alla prima apparizione in Serie B. Ecco il post della Virtus Entella su Twitter: