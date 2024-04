Serie A: ufficiali data e ora di Milan Genoa per la 35^ giornata

La lega Serie A ha pubblicato tutte le date e orari per le partite della 35^ giornata. Milan-Genoa si giocherà domenica 5 maggio alle 18:00

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito web, la Lega Serie A ha reso noti anticipi e posticipi, le date e gli orari, della 35^ giornata di Serie A. Si parte venerdì 3 maggio con l’anticipo tra Torino e Bologna, e si conclude con Udinese-Napoli in programma lunedì sera. Ma quando giocherà il Milan? I rossoneri affronteranno in in casa a San Siro il Genoa domenica 5 maggio, ore 18.