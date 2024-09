Serafini: “Mi viene da chiedermi se questo 4-4-2 sia riproponibile”

Luca Serafini ha parlato negli studi di Milan TV in merito alla vittoria del Milan di Fonseca nel derby vinto contro l'Inter

"Abraham, dalla panchina, è stato eccezionale quando è entrato in campo praticamente ad un certo punto. E da una parte della prestazione del Milan e l'assetto tattico che ha creato finalmente un muro intelligente, un muro compatto, non ha dato spazio alla lettura dell'Inter, e questo è un bel segnale. Quindi mi domandavo: è riproponibile questo 4-4-2? Perché è pericoloso per certi versi, ma io sono convinto che quando tu giochi da squadra puoi giocare con tutti i moduli che ti pare".