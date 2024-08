Schira: “Al momento c’è distanza per Fofana, i club si stanno avvicinando”

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha rivelato alcuni retroscena sull'affare tra Milan e Monaco per il trasferimento di Youssouf Fofana

Stefania Palminteri Redattore 1 agosto 2024 (modifica il 1 agosto 2024 | 19:22)

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Radio Rossonera', facendo chiarezza sull'affare Youssouf Fofana tra Milan e Monaco e rivelando alcuni retroscena. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"C’è distanza, ma le parti si stanno avvicinando. Il Milan alzerà la proposta per cercare di portare a casa questo giocatore, la prima scelta rossonera. È ritenuto il giocatore ideale, più funzionale per completare la mediana. Ha fisicità, sa fare bene le due fasi e dà quel tipo di sostanza in mezzo al campo che il Milan ha un po’ perso con gli addii di Kessié e Tonali. Avendo il sì di Fofana e avendo il giocatore mantenuto questa linea finora, io credo che in qualche modo, alzando l’offerta e aggiungendo magari qualche bonus e una percentuale sulla futura rivendita, il Milan possa arrivare a un quadra con il Monaco".

"È vero che chiede tanto, ma al momento non ha materiale per scatenare un’asta. Un paio di proposte alternative al Milan sono state rifiutate dal giocatore, che non ha dato sponda alla società del principato per tenere alta la valutazione. Valutazione che si abbassa giorno dopo giorno, non dimentichiamoci che la scadenza del contratto si avvicina. Il Monaco, se non vuole rischiare di perderlo a zero, deve scendere a più miti consigli rispetto alle richieste formulate negli ultimi giorni, scendendo nuovamente alla valutazione pre-Europeo attorno ai 25 milioni".

"Il Milan, in questo momento, è arrivato a 17/18 ma credo che arriverà a 20. Magari poi inserendo una percentuale sulla rivendita e qualche bonus si può trovare la quadra che soddisfi tutti. Alla fine il giocatore vuole andare al Milan e in questo mercato abbiamo imparato come in diverse trattative la volontà del calciatore ha fatto la differenza".