Milan: Adani parla del ruolo e minutaggio che potrebbe avere Camarda

Lele Adani , ex calciatore ed oggi opinionista televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultima puntata di 'Viva El Futbol', nuovo programma in onda su 'Twitch' insieme agli amici Nicola Ventola ed Antonio Cassano , soffermandosi in modo particolare sul Milan e sulla possibilità di vedere Francesco Camarda in prima squadra. L'ex Inter ha poi posto la questione della possibile difficoltà del classe 2008 nel caso in cui non dovesse toccare palla per tre partite. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"Se Camarda il Milan lo mette come terza/quarta punta e deve fare 12 presenze, poi la piazza come cultura accetta che per tre partite non tocchi palla? Se non lo fa la gente lo accetto, perché non decide come crescere un giocatore. La società lotta con la comunicazione e la stampa per difendere e dire che l’allenatore decide che Camarda quando mancano i primi due è nelle rotazioni? Noi difenderemmo quel concetto o per attirare i consensi diremo che è meglio mandarlo in U23 o in prestito al Chievo, Ascoli o Catanzaro? Perché ci sono dirigenti che per difendere la causa poi perdono la carica".