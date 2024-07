Sala: “Stadio? Sono moderatamente ottimista, stiamo parlando con i club”

Sala ha parlato recentemente in merito al possibile nuovo stadio di Milan e Inter e ha analizzato la situazione. Ecco le sue parole

Nella serata di ieri, in quel di Parigi, è stata inaugurata Casa Italia, quartier generale di atleti, ospiti e tifosi azzurri nel corso dei Giochi Olimpici che partono questa sera ufficialmente e che ci terranno compagnia per le prossime due settimane. A presenziare all'evento anche il sindaco di Milano Beppe Sala che poi si è concesso alle telecamere e ai microfoni dei giornalisti di AlaNews che hanno riportato in un video le dichiarazioni del primo cittadino. Sala ha parlato ovviamente anche di stadio.