Sacchi: “Mi aspetto che Fonseca dia un’identità e un gioco al Milan”

Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, ha stilato un lungo ed interessante editoriale sulle colonne del quotidiano 'La Gazzetta dello Sport', nell'edizione in edicola questa mattina, interamente incentrato sul Milan, in cui ha parlato del mercato delle cosiddette figurine. Dopo aver ripreso tutte le trattative in cui è impegnato il Diavolo, ossia quelle per Youssouf Fofana e Strahinja Pavlovic, ha spiegato come il mercato delle squadre non debba essere fatto con le figurine. Non solo perché ha dato un consiglio a Paulo Fonseca, tecnico rossonero, e cioè di dare uno stile e un'identità all'intero gruppo squadra. Ecco, dunque, le sue parole in merito.