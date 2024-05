Sacchi: “C’è troppa confusione nel Milan, mi piacciono De Zerbi e Sarri”

Arrigo Sacchi è intervenuto a 'GaSport' e ha parlato della situazione confusionale in casa Milan e chi vorrebbe come dopo Pioli

Stefania Palminteri Redattore 7 maggio - 14:57

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan per quattro stagioni, dal 1987 al 1991 e, successivamente, nel 1997, è intervenuto in esclusiva sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' per parlare della ricerca di un nuovo tecnico in casa rossonera, ma non soltanto. Ecco, dunque, il pensiero del 'Profeta di Fusignano' sul tema.

"A guardarlo da fuori il mondo Milan appare con un enorme punto interrogativo; l’incertezza regna sovrana e, francamente, non è una bella notizia per i tantissimi tifosi rossoneri. Mi sembra che l’ipotesi della conferma di Stefano Pioli non venga presa in considerazione dai dirigenti. Non so se ci siano state divergenze tra l’allenatore e lo staff societario, ma so che Pioli ha fatto bene vincendo uno Scudetto con una squadra che era costata molto meno rispetto alle rivali e portando il gruppo alle semifinali di Champions League".

"In questa stagione il Milan non è stato all’altezza delle aspettative, ci sono stati errori. Il Milan è secondo in classifica, significa che soltanto l’Inter ha fatto meglio. In ogni caso, se non vogliono confermare Pioli, e se non vogliono spendere tanti soldi, dovrebbero cercare un allenatore-stratega che sappia valorizzare e migliorare i giocatori che ha a disposizione. Se dovessi consigliare l'allenatore per il dopo Pioli, direi Maurizio Sarri o Roberto De Zerbi".

