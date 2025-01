Sacchi: “Conceicao? Sarà difficile, è un ambiente nuovo e ha poco tempo”

Arrigo Sacchi ha parlato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport in merito alla situazione del Milan e del nuovo allenatore Sergio Conceicao :

"Devo ammettere che il suo Porto mi piaceva parecchio. Una squadra ben organizzata, che praticava un calcio collettivo, che si muoveva con buoni sincronismi e che aveva coraggio e spirito di sacrificio. Ciò significa che Sergio era riuscito a farsi comprendere dai suoi ragazzi e aveva trasmesso le sue conoscenze. Al Milan sarà più difficile perché è in un ambiente nuovo e ha poco tempo. Il suo Porto era tosto. Pressing e ripartenze veloci. Squadra molto corta e molto stretta. Tutti i giocatori partecipavano all'azione, i primi difensori erano gli attaccanti, insomma un calcio moderno ed europeo. E infatti se andate a vedere il curriculum in Europa di Conceicao, scoprirete che per due volte è arrivato ai quarti di Champions League. Stiamo parlando di un allenatore che ha vinto per tre volte il campionato portoghese".