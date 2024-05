Ancora Sacchi: “Berlusconi mi diede forza per lavorare bene”

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Diavolo, ha detto la sua riguardo Fonseca, che presto potrebbe andare al Milan. Un ricordo su Berlusconi

Dopo l'ultima partita stagionale giocata dal Milan , ieri sera contro la Salernitana , per i rossoneri inizierà presto una nuova era. Il Diavolo, infatti, ha salutato con un bel messaggio a San Siro Stefano Pioli . Il nuovo allenatore del Milan dovrebbe essere Paulo Fonseca , in scadenza col Lille. Arrigo Sacchi , storico allenatore del Diavolo, ha detto la sua su 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco il passaggio sul ruolo della società e un retroscena su Berlusconi.

"La società viene prima dell'allenatore, l'allenatore viene prima della squadra, e la squadra viene prima del singolo. Questa è la gerarchia, se si vogliono ottenere dei successi. I dirigenti, dopo averlo scelto, devono aiutare Fonseca. Quando arrivai al Milan, dopo un inizio un po' complicato, Berlusconi convocò i giocatori e disse loro: 'Io ho piena fiducia in Arrigo. Chi lo segue, resterà. Chi non lo segue, se ne andrà'. Così mi diede forza e mi mise nelle migliori condizioni per lavorare".