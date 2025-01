S.Inzaghi: “Vedremo come sta Thuram, non rischieremo nulla”

"Il record di Supercoppe? Conta la finale di domani sera, i derby sono tutti particolari e sentiti. Domani c'è in palio il primo trofeo stagionale, ci teniamo a far bene sapendo che troveremo delle difficoltà contro una squadra che ha vinto in semifinale con la Juve. Ci vorrà una grande Inter".

Rispetto al 2023 è tornata la sua Inter, il Milan è cambiato. Questo va tenuto in conto?: "Assolutamente. Quella fu una grande finale giocata sempre qui a Riad, con una formula diversa perché era una gara secca. Al di là dei precedenti dovremo cercare di fare una grande partita per vincere il primo trofeo".

Lautaro ha segnato in tutte le finali. Gli ha ricordato questo in un momento di difficoltà sotto porta? : "Lui si ricorda tutto, è molto attento. Lui sta facendo benissimo, è il capitano e il leader e l'altra sera ha fatto una grande gara. Sappiamo che per gli attaccanti è importante fare gol, a me basta che continui a fare queste prestazioni".