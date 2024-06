Rocchi: “L’anno prossimo ci saranno delle modifiche al regolamento”

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e Serie B, ne ha dato l'annuncio al Festival della Serie A a Parma. Ecco cosa riguarderanno

Stefania Palminteri Redattore 10 giugno - 15:17

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale di Serie A e Serie B, ha parlato al Festival della Serie A, a Parma, annunciando un'importante novità.

«Nella prossima stagione ci saranno piccole modifiche al regolamento: sono in corso valutazioni sulle varie interpretazioni del fallo di mano in area. Per ciò che concerne il V.A.R. a chiamata c’è un progetto embrionale di sperimentazione per le giovanili a cui la UEFA sta lavorando, ma nessuna misura sta per essere adottata per i professionisti».

Le parole di Rocchi sono state riportate dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola. «Tutti invochiamo l’uniformità di giudizio. Ma poi è lo stesso regolamento a stabilire che ci sono situazioni interpretabili». Rocchi ha anche parlato del successo di 'DAZN Open V.A.R.', con la trasmissione degli episodi più controversi di ogni giornata di campionato.

«All’inizio non è stato facile far accettare agli arbitri la diffusione dell’intimità del colloquio fra fischietto e sala V.A.R.. Ma alla fine questa esperienza è stata positiva perché, agendo in trasparenza, nella peggiore delle ipotesi si chiarisce al pubblico il perché di un errore. Ecco perché per la selezione di un arbitro si valuta anche la sua capacità di comunicazione».

Rocchi ha infine spiegato che «se per diventare un ottimo direttore di gara occorre talento, per essere un affidabile varista serve applicazione e non ci sono limiti di età. Daniele Orsato? Non mi sembra interessato»