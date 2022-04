Milan, i tifosi ci vanno giù pesante: “Inutile sperarci, andate tutti a…”

1 di 17

Parola ai tifosi

Reazioni social tifosi Torino Milan

No, così non va proprio! Ennesimo pareggio con una medio piccola che impedisce al Milan di allungare in classifica. I rossoneri al momento rimangono in testa, ma a soli due punti dai cugini nerazzurri, che hanno una partita da recuperare.

Per fortuna il Napoli incappa in un'inaspettata sconfitta casalinga con la Fiorentina. Ora dipende tutto dalla squadra di Inzaghi. Il Diavolo non può fare altro che provare a vincerle tutte, sperando in un passo falso del Biscione.

Nonostante la difesa continui ad essere quasi imperforabile, permangono preoccupanti problemi in attacco. Giroud non riesce a timbrare il cartellino con regolarità e Leao si assenta troppo spesso quando servirebbe il suo contributo. Per non parlare del fantasma Brahim Diaz. I tifosi rossoneri sono esasperati perché si ritrovano davanti sempre lo stesso copione. Abbiamo raccolto per voi i commenti dei supporter milanisti, alcuni sono molto duri e noi ci dissociamo fin da subito. Buon divertimento<<<