Marotta su Kessie, i tifosi imbestialiti: “Purtroppo il dio denaro…”

Parola ai tifosi

Reazione tifosi alla notizia su Kessie

La buona notizia è che gli esami hanno escluso lesioni per Kessie. Lunedì dovrebbe tornare in gruppo con i compagni ed esserci per il derby di sabato 5 febbraio.

La cattiva è che non ci sarebbe alcun margine per il rinnovo dell'ivoriano. Il Presidente potrebbe persino finire sull'altra sponda del Naviglio, in un clamoroso Calhanoglu bis.

I tifosi rossoneri l'hanno presa anche peggio rispetto al passaggio del turco in nerazzurro. Abbiamo raccolto per voi i commenti dei supporter del Diavolo, da alcuni dei quali ci dissociamo per i toni esagerati. Buon divertimento<<<