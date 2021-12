Empoli – Milan, tifosi innamorati: “Voglio vederlo per il resto della mia vita”

Chiude come meglio non poteva il 2021 del Milan, con una convincente vittoria per 4 a 2 sul campo della terribile matricola Empoli.

Merito di una compattezza di squadra che non si vedeva da parecchio e di un'intuizione geniale di Pioli che ha schierato Franck Kessie trequartista a scapito di Brahim Diaz, quest'ultimo apparso in calo preoccupante.

L'ivoriano ha bagnato la sua prestazione con una doppietta. Risposte positive sono arrivate anche da altri elementi della rosa e il bello è che a gennaio rientreranno tanti titolari. Insomma, si può continuare a sognare lo scudetto. I tifosi sono entusiasti per la chiusura dell'anno, dopo alcuni momenti non proprio esaltanti nelle ultime giornate. Abbiamo raccolto per voi i commenti dei supporter del Diavolo che non si sono risparmiati negli elogi, ma attenzione perché qualche critica permane comunque. Buon divertimento<<<