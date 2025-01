Ravezzani: “Tomori-Juventus? Non capisco perché rinforzare una rivale”

Fabio Ravezzani è intervenuto in un post sul proprio profilo X commentando la trattativa di mercato che vede Tomori in uscita verso la Juve

Fabio Ravezzani ha parlato tramite un post sul proprio profilo X in merito alle voci di mercato che legano Tomori ad un possibile addio verso la Juventus:

"Non sono un fan scatenato di Tomori. Mi sembra spesso distratto, anche se molto rapido in chiusura. Piuttosto mi chiedo: il Milan è certo di prendere uno migliore di lui? E ancora: perché aiutare ancora una concorrente? I soldi da soli non giustificano sempre tutto".