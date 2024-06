Nazionale, Ravezzani: “Donnarumma e Calafiori sono stati straordinari”

Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha espresso un proprio commento al termine di Croazia-Italia, criticando il blocco Inter in Nazionale

Fabio Ravezzani , noto giornalista, ha espresso un proprio commento attraverso una serie di post pubblicati sul suo profilo 'X', soffermandosi su Croazia - Italia e criticando il blocco Inter per le prestazioni offerte nel corso della sfida. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"Se avesse giocato una partita così la Juve di Allegri, lo avrebbero massacrato. Straordinari Donnarumma e Calafiori, il blocco Inter delude. Ma Spalletti ha sbagliato troppe scelte. Ho giudicato la partita, non la carriera. Della Juve m’importa esattamente quanto di Inter e Milan. È patetico vedere gente che giudica la nazionale in base al blocco. Se ci sono i tuoi giocano bene, se ci sono gli altri, male. Invece si valuta ogni partita. Per esempio: blocco Inter brillante con l’Albania, insufficiente con Spagna e Croazia. Tutto qui. Abbiamo battuto con fatica l’Albania, siamo stati umiliati dalla Spagna e pareggiato all’ultimo minuto col portiere della Croazia che prima aveva fatto solo una grande parata. Eppure il favoloso mistero del calcio ha visto squadre così risorgere d’improvviso. È l’unica speranza".