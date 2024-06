Ravezzani: “Al momento Cardinale ha sbagliato tutto con lo staff”

Fabio Ravezzani , noto giornalista, ha espresso un proprio commento, attraverso una serie di post e risposte ai follower sul suo profilo 'X', in merito al Milan , attaccando di fatto Gerry Cardinale e Giorgio Furlani . Tema centrale, da cui è partita l'invettiva, è stata la decisione di non puntare su Antonio Conte , che invece alla fine è andato al Napoli . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"È evidente che la filosofia di Conte fosse opposta a quella di Cardinale. Chi l’ha accostato al Milan non ha capito nulla. Detto ciò, Fonseca mi pare un buon tecnico, adatto a un club che vuole conti in ordine. Allora Furlani non ha capito una mazza. A volte vincere migliora il bilancio. A questo dovrebbe tendere un club ambizioso. Conte era obiettivamente il migliore su piazza. Diciamo che Cardinale finora ha sbagliato tutto sulle scelte dello staff (conferma e siluramento Maldini, Pioli head coach, Ibra preso in corsa con nuovo organigramma). Però forse sbagliando s’impara".