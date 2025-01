Ravezzani: “Abraham è un mangia gol, Morata non va a riempire l’area”

Fabio Ravezzani è intervenuto con parole dure sui propri canali social in merito al pacchetto delle punte a disposizione del Milan

Fabio Ravezzani ha commentato tramite i propri profili social la prestazione di Tammy Abraham contro il Cagliari e di tutte le punte del Milan in generale:

"Il Milan abbonda di centravanti inadeguati per ragioni diverse. Morata non riempie l’area, Abraham è un mangia gol, Camarda troppo giovane, Jovic un fantasma. Puoi risparmiare su quasi tutto nel calcio, ma non su un bomber davvero forte. A meno che l’obiettivo sia il quarto posto".