Prandelli: “Perché lasciare a casa Maldini che è la storia del Milan?”

Stefania Palminteri Redattore 11 settembre 2024 (modifica il 11 settembre 2024 | 18:27)

Cesare Prandelli, ex ct azzurro, ha detto la sua a Il Giornale in merito al fatto che una proprietà su due in Serie A è in mano straniera o dei fondi:

"Non sono fondi, sono fondi di investimento. Che a fine anno devono guadagnare. Ricordo la famiglia Bortolotti, investiva e ci perdeva, ma lo faceva per la comunità. Oggi sono concetti persi e certi nuovi proprietari è come se volessero azzerare la storia. Che senso ha lasciare a casa Maldini, che ha fatto la storia del Milan?".

Sul caso del cooling break che ha visto protagonisti Rafael Leao e Theo Hernandez durante Lazio-Milan, Prandelli ha invece dichiarato: "Immagine brutta per giocatori e dirigenza. I compagni avrebbero potuto intervenire, l'allenatore forse neanche se n'era accorto".