Petrachi: “Bisogna capire il proprio progetto, dopo scegli l’allenatore”

Gianluca Petrachi , dirigente, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'TMW Radio' in merito al prossimo allenatore del Milan per la prossima stagione. Ecco le sue parole.

«Bisogna capire i programmi, andare a fondo. Il Milan cosa vuol fare? Vuole vincere? Allora gli serve un vincente, uno che abbia già vinto. Vuole valorizzare i giovani? Creare un gruppo sostenibile? Allora può andare anche un profilo diverso, che coniughi la crescita dei giovani a dei campionati importanti. Sono due cose diverse. Va capito cosa pretende il club. Pioli a livello europeo ha fatto meno di ciò che ci si aspettava. Ma sulla forza del campionato, l’Inter ha meritato lo scudetto. Se non l’ha vinto due anni fa, proprio quando lo ha vinto il Milan, è perché aveva dei demeriti. Negli ultimi tre anni è sempre stata l’Inter la più forte a livello di rosa, nei 22-23 giocatori. Sono tutti titolari, è una squadra che può vincere qualsiasi tipo di competizione».

