Pellissier su Camarda: “Regole ingiuste, chi investirà nei giovani così?”

"Mi dispiace, perché con le nuove regole non si è più vincolati in niente e penso che non sia giusto. Non è giusto avere la bravura di individuare un talento, farlo crescere in casa propria e puntare su di lui per il futuro e non poter fare niente per trattenerlo. Con queste regole chi è che investirà nel settore giovanile? Nessuno, è giusto andare a rubare i talenti degli altri, già pronti. Riusciamo a complicare sempre le cose quando sarebbero semplici, con delle regole stupide".