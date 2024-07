Pellegatti: “Voglio tre attaccanti, ci saranno tante partite più avanti”

"Fonseca ha fatto capire che arriverà un attaccante e penso sia Morata. Io però ne voglio 3... A gennaio si giocano tantissime partite, non puoi permetterti di mettere Okafor adattato in mezzo se hai fuori Jovic o Morata. A me di avere i grandi campioni al raduno non mi interessa, mi interessa averli il 17 agosto. Chiaro che bisogna averli. Se tra un mese siamo qua a dircelo ancora non va bene. Gli altri si muovono? Ma gli altri chi? La Juventus ha preso Douglas Luiz e basta. L'Inter li aveva già presi prima e poi ha preso il vice di Sommer. La Roma? Il Napoli? Il Milan si sta muovendo. Se domani prendiamo Morata siamo già uno a uno? Loro hanno preso Conte? E noi abbiamo preso Fonseca".