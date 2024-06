Pellegatti: “Su Lukaku c’è prima in Napoli, al Milan arriverebbe in prestito”

Carlo Pellegatti , giornalista sportivo e noto tifoso del Milan , ha commentato oggi a 'Radio Rossonera' i 'rumors' di calciomercato degli ultimi giorni, quelli che vorrebbero i rossoneri sulle tracce di Romelu Lukaku . Classe 1993 , l'attaccante è tornato per fine prestito al Chelsea dopo l'ultima, tutto sommato buona, stagione alla Roma . Ecco, qui di seguito, il pensiero di Pellegatti sulla pista 'Big Rom' per il Diavolo.

"Il Milan potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi prestito. In questo momento in pole position c’è il Napoli, ma proprio qualche attimo fa c’è stato un tweet di un esperto che dice che il Chelsea si è stufato di continuare a prestarlo dopo aver speso 110 milioni di euro".