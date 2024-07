Pellegatti: “Scambio Nico Williams-Leao? Molti lo farebbero, io…”

Milan, Nico Williams al posto di Leao? Molti tifosi vorrebbero questo 'scambio' di mercato. Carlo Pellegatti ha detto la sua. Ecco cosa pensa

Stefania Palminteri Redattore 1 luglio - 18:30

Siamo nel pieno delle fasi finali degli Europei 2024. Purtroppo l'Italia ha fallito nel suo tentativo di difendere il titolo, uscendo contro la Svizzera agli ottavi di finale. Ieri sera la Spagna ha rimontato contro la Georgia. Protagonista è stato Nico Williams. L'ala dell'Athletic Bilbao ha messo in difficoltà costantemente la difesa avversaria, come era successo contro gli Azzurri nel girone. L'esterno ha anche segnato un bel gol in contropiede. Ecco il video delle sue giocate con il gol.

Al contrario, Rafael Leao non sta lasciando il suo marchio col Portogallo. L'attaccante del Milan giocherà oggi con la maglia della Nazionale. Molti tifosi sui social vorrebbero vendere Rafa (magari per la clausola o per più di 100 milioni) per prendere il giovane spagnolo, che si potrebbe liberare con una clausola da circa 55 milioni di euro. Ovviamente è solo un desiderio di qualche tifoso sui social. Carlo Pellegatti, noto tifoso del Milan, ha parlato proprio di questo argomento sul suo canale YouTube. Ecco il suo parere.

"Ieri c'è stata la vittoria della Spagna. Subito abbiamo visto un gol di Nico Williams. Mi scrivono: 'tu faresti cambio con Leao?' Mi dicono 'si lo farei subito'. Ma quel gol di Nico lo abbiamo visto fare mille volte da Leao. Chiaro torno su Rafa. Qualche giocatore in questa competizione, proprio come Williams, l'ho visto di grande livello. Ma il vero Leao non sfigura. A Rafa manca la continuità di Nico. Ma sui gol Leao non ha nulla da invidiare. Voglio sperare che Rafa realizzi uno dei più bei gol degli Europei. Difficilmente fa gol banali. Leao manca di continuità, ma quel gol di Nico Williams l'ho visto fare mille volte da Leao, le sue reti sono bellissime".