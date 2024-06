Pellegatti: “Leao in questo Europeo male, Okafor perché non gioca?”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al poco impiego di Noah Okafor

Stefania Palminteri Redattore 25 giugno 2024 (modifica il 25 giugno 2024 | 17:52)

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Rossonera', soffermandosi in modo particolare sul mancato impiego di Noah Okafor, attaccante del Milan, in questo Euro 2024 con la maglia della sua Svizzera. Non solo, perché oltre a non essere mai stato schierato in campo dal Commissario Tecnico, Murat Yakin, non si è nemmeno mai scaldato.

Un pensiero anche a Rafael Leao, che a suo dire in un campionato continentale di questa piattezza tecnica, dovrebbe fare certamente di più. Invece l'esterno portoghese, fino a questo momento, ha sì sempre giocato da titolare, ma ha anche rimediato due ammonizioni per simulazione che lo costringeranno a saltare l'ultima sfida del girone contro la Georgia. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

"Su Okafor sono arrabbiato, vorrei capire come mai non si sia mai nemmeno scaldato. Mi domando se sia un problema fisico o tecnico, ma un motivo per cui è stato dimenticato dalla Svizzera c’è. Leao non bene, perché in questo Europeo di una piattezza tecnica incredibile, un giocatore divertente come Leao dovrebbe spiccare".