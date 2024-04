Pellegatti su Camarda: “Aspettiamoci il peggio, trattativa molto dura”

"Di Stefano ha parlato dell'attacco del Milan. Giroud è più lontano dai rossoneri. Poi ha parlato ancora di Camarda, non pensavo se ne parlasse più prima di maggio. Trattativa che sarebbe in salita. Le voci dei giorni scorsi parlavano di denaro, ma l'entourage parla di progetto. Io metto la riga. Aspettiamoci una trattativa dura e anche il peggio. Bisogna capire fino a dove può spingersi il Milan e dove vogliono arrivare gli agenti di Camarda. Ero abituato ai Baresi, ai Calabria che 'nati' al Milan volevano crescere nel Milan. Sto iniziando a temere il peggio, ma mi dispiacerebbe molto per il ragazzo".