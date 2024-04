Pellegatti: “Bisognerà capire cosa non è andato, servono nuove strategie”

"Ci sono due modi per affrontare la serata che vede l'Inter vincere il campionato nel derby contro il Milan. Piangersi addosso o restare affianco alla squadra. Spetta a loro (la dirigenza rossonera n.d.r.) capire cosa non sia andato in questa stagione. Ci sarà il cambio dell'allenatore e sono ore decisive. Si deve guardare avanti stabilendo le nuove strategie. 3 scudetti in 24 anni sono pochi, ma io la sciarpa rossonera non la tolgo".